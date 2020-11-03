الجيزة تستعد بـ14 إجراء لمواجهة الأمطار

انتهت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

الإجراءات

- تحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور.

- تحديد عدد من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الأمطار شملت المتحف المصرى الكبير وإسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء والمنيب والرماية والكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبينى وأمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن.

التنسيق مع كل الجهات

- التنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

- قيام الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأي حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسى.

توفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين

- تكليف مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.

- وضع خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة استعدادا للأمطار وموسم الشتاء.

رفع حالة الطوارئ

- إعلان حالة الطوارئ داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وتشكيل غرفة أزمات تعمل على مدارالساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة الاسكان ومنع الإجازات لكل العاملين طوال فترة الإجازة.

- توزيع 63 شفاطا بمختلف الشوارع الرئيسية داخل المحافظة في مختلف أماكن التمركز داخل كل قطاع وتم توزيع 13 شفاطا في قطاع جنوب الجيزة و15 شفاطا فى قطاع شمال الجيزة و38 شفاطا فى قطاع وسط الجيزة.

-إنشاء 80 بلاعة أمطار جديدة بالإضافة إلى إنشاء 50 بلاعة أخرى اضافة الي إنشاء بلاعات مطر جديدة محور 26 يوليو وأمام المتحف الكبير وأماكن تجمعات الأمطار وإرسال سيارة سيول لمنطقة الصف تجنبا لحدوث فيضانات.

40 مدرسة للإيواء

- اختيار 40 مدرسة على مستوى المحافظة تصلح للإيواء استعدادا للطقس السيئ على أن يتم استخدامها أماكن إيواء لأى حالات طارئة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بالمراتب والبطاطين.

- اختيار المدارس لتكون بالمناطق التى تتعرض للسيول والأمطار الغزيرة خاصة المناطق ذات الظهير الصحراوى.

- جارٍ تجهيز 200 بطانية و200 مرتبة بثلاث مدارس بكل إدارة من الإدارات التعليمية المتوقع حدوث تأثير لها.

- مشاركة إدارات الجيزة التعليمية فى إمداد المدارس وتجهيزها لتوفير اماكن لمبيت للمعلمين بدلا من عودتهم لمنازلهم في حال تعرض المحافظة لموجة من تأثير الطقس السيئ.