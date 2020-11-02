"نادي الصيد" عقارات آيلة للسقوط وسط الإسكندرية

عقارات مائلة وآيلة للسقوط، بُنيت بطريقة عشوائية وسط الإسكندرية منذ سنوات طويلة، لينتهي الأمر بإدراجها ضمن المناطق العشوائية من قبل صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وينتظر الأهالي قرار البدء في تطوير مبانيها، وسط جهود من الأجهزة التنفيذية لتطوير البنية التحتية.

"نادي الصيد" هي المنطقة الشهيرة بالعقارات المائلة وتدني الخدمات، في حي وسط، ومنذ أشهر بدأت الأجهزة التنفيذية أعمال التطوير بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا، حيث يقطن بمنطقة نادي الصيد حوالي 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة 51 فدانا، ومنذ أيام تم إخلاء العقار رقم 24 الذي تقطنه 6 أسر، بعد شعور السكان بميله، وعلى الفور جرى إخلاؤهم إلى خيم إيواء بمركز شباب نادي الصيد، لحين انتهاء اللجنة الهندسية من المعاينة والتأكد من سلامة العقار.

محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قال إن جميع الأعمال تتم بالتوازي، بدءًا من تطوير شبكة المياه بالكامل، وتطوير شبكة الكهرباء، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي، وتطوير الطرق، وأكد "الشريف" أن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا على مستوى كافة الخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فورا في أعمال التطوير بالتوازي، وطالب أهالي المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية طوال فترة التنفيذ والتي ستستمر لمدة عام.

وأشار الشريف إلى تشكيل لجان من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لاستلام أعمال التطوير وحال وجود مخالفات فنية سيتم تحويل المسئول عنها إلى النيابة العامة لمحاسبته على هذا التقصير، لافتًا إلى حرصه على متابعة جميع شكاوي الأهالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتواجد بينهم في الشارع.

يذكر أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، وجرى تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه، من خلال تركيب 200 ذراع، و110 أعمدة إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 شنيشة أمطار جديدة، بالإضافة إلى 234 شنيشة قديمة، ثم تطوير الطرق بتكلفة 27.3 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 50 شارعا بالمنطقة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة.

وكان محافظ الإسكندرية في استجابة سريعة لمطالب الأهالي، وجه ببحث دراسة عاجلة لإنشاء مستشفى بالمنطقة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية. مكلفا رئيس الحى والجهات المعنية بمعاينة عدد من الأراضي لتخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء المستشفى بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية