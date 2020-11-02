تحركات مكثفة لمرشحي "النواب" قبل جولة الإعادة في الإسكندرية

جولات مكثفة يخوضها مرشحي النواب بجولات الإعادة، لتحقيق الفوز في الدورة البرلمانية المقبلة، بعد تحقيق عدد من الأصوات، وتنافس عدد من مرشحي الأحزاب والمستقليت خاصة مرشحي حزب مستقبل وطن، الذين يخوضون الإعادة في 5 دوائر.

وفي دائرة محرم بك، يسعى النائب عمرو كمال والنائب هيثم الحريري، لحصد أعلى الأصوات، خاصة وأنّ هناك فارق أصوات بينهم وبين مرشحي حزب مستقبل وطن، إذ بدأ المرشحون جولاتهم الانتخابية بنشر فيديوهات على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحث أهالي الدائرة على استكمال الدعم.

وفي دائرة سيدي جابر، بدأ النائب سمير البطيخي الذي ينافس 3 مرشحين آخرين، الدعاية الانتخابية من خلال إعادة ما تم إنجازه خلال الدورة البرلمانية، وفي دائرة المنتزه تسعى النائبة مي محمود للحضور، منذ إعلان نتيجة الإعادة في الشارع، ببث بفيديو مباشر طالبت فيه أهالي الدائرة بدعمها مجددًا، واعتبرت دخولها في الإعادة بمثابة نصر جديد لها، ووجّهت الشكر لكل العائلات الكبيرة في الدائرة التى وقفت إلى جانبها في المرحلة الأولى.

أما في دائرة الدخيلة، يسعي النائب أحمد خليل المرشح الوحيد في الإسكندرية لحزب النور، للالتحاق بمقعد النواب، وفي دائرة الرمل، نفى النائب عمر الغنيمي ما تردد عن انسحابه من جوله الإعادة، مؤكدًا أنّه يخوض الإعادة مع المرشحين ويسعى للحصول على المقعد الانتخابي للمرة الثانية، وحاولت النائبة إلهام المنشاوي رصد ما فعلته في البرلمان من خلال فيديوهات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز 3 مرشحين في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، وهم الصافي عبدالعال، عن دائرة "العطارين"، والذي تمكن من حصد المقعد الوحيد بالدائرة، والنائب الحالي عن دائرة الدخيلة، رزق راغب، الذي احتفظ بمقعده، إضافة إلى حسين رجب العقاري، الذي فاز بالمقعد الثاني عن دائرة الدخيلة.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن إعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد في الدائرة الأولى، ومقرها المنتزة، منهم 4 مرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، وهم: أبو العباس فرحات تركي، محمد حسين الحمامي، أشرف سردينة، وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح، و4 مرشحين مستقلين، وهم: مي محمود، مروة التوني، محمد الجمسي، ومحمد سعد الهواري.

وتجري الإعادة على 3 مقاعد في الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة الرمل، بين 6 مرشحين، وهم: محمود عسكر، أحمد عبدالمجيد، وعلي الدسوقي، مرشحي حزب مستقبل وطن، عمر الغنيمي، إلهام المنشاوي، وعفيفي كامل، مستقلين.

وفي الدائرة الثالثة، سيدي جابر، أسفرت النتائج عن إعادة بين مجدي الوليلي، وأحمد المصري، مرشحي حزب "مستقبل وطن"، ومصطفى أبو زهرة، وسمير البطيخي، مستقلين.

وبالنسبة للدائرة الرابعة، ستكون الإعادة بين محمد جبريل، محمود قاسم، مرشحي حزب "مستقبل وطن"، وعمرو كمال، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وهيثم الحريري، مستقل، في حين أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز الصافي عبدالعال، مرشح حزب "مستقبل وطن"، بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الخامسة، ومقرها قسم شرطة العطارين.

وفي الدائرة السادسة، ومقرها الدخيلة، فاز رزق ضيف الله، حسين رجب العقاري، باثنين من مقاعد الدائرة، بينما تجري الإعادة على المقعدين الآخرين بين عبدالناصر السمالوسي، مصطفى الطلخاوي، مرشحي حزب "مستقل وطن"، ومنى حسن سعد، من حزب "الحركة الوطنية"، وأحمل خليل، من حزب "النور".