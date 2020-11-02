"وحدات الرعاية بجنوب سيناء": فحص أكثر من 19 ألف سيدة وصرف العلاج مجانا

استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، عدد من السيدات للكشف والفحص الطبي للكشف المبكر عن أورام الثدي، والأمراض غير السارية " ضغط ، سكر ، سمنة ، أمراض القلب ، هشاشة العظام " ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى الفحص الطبي لعدد 19033 سيدة، من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية، طبيبات وممرضات ورائدات ريفيات، وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تهدف إلى الكشف المبكر عن إصابات أورام الثدي، وتقديم العلاج اللازم بالمجان .

وأشار إلى أن مديرية الصحة كثفت جهودها لتوعوية الإناث والسيدات من سن 18 سنة فما فوق، للوقاية من كافة الأمراض، وحثهم على المشاركة، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار أعمال الحملة القومية لدعم صحة المرأة بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة، على مستوى المحافظة.