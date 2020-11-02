محافظة جنوب سيناء تعلن أسماء الشباب المقبولين في 50 وظيفة

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لمسابقة المحافظة رقم (1) لسنة 2020، للعمل بنظام السركي على الباب الرابع بموازنة الديوان العام، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي الجاري.

ونشرت المحافظة أسماء المقبولين لشغل هذه الوظائف، والذي انطبقت عليهم الضوابط والشروط .

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توفير 50 فرصة عمل للشباب، بينهم 10 مهندسين في تخصصات مدني طرق، مدني انشاءات، الميكانيكا، التخطيط العمراني، معماري، كهرباء، و7 موظفين أخصائي حاسب آلي، و8 وظائف لباحث قانوني، و6 وظائف فني كهرباء، و13 وظيفة سائق معدات ثقيلة، بإجمالي 50 وظيفة.