صور.. أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي

هطلت أمطار غزيرة، منذ قليل، على كافة أنحاء مدينة مرسى مطروح، والساحل الشمالى، وطريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلى الدولى، فضلاً عن مدن "النجيلة والمتانى وسيدى براني ورأس الحكمة" .

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ، ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى الشوارع بجميع مجالس المدن، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية للوضع القائم، والتدخل حال حدوث أزمة، فيما انطلقت فرق التدخل السريع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى وسط المدينة والأحياء المختلفة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار .

ورصدت "الوطن" بالصور الأمطار الغزيرة التى سقطت بمطروح، فى ظل موجة من الطقس السيئ التي تضرب العديد من المدن والمحافظات الساحلية.