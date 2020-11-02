بفائدة 6%.. شروط وخطوات الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية

خلال السنوات الأخيرة، تولى الحكومة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة اهتماما كبيرا، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب من خلال المؤسسات المصرفية، أو غيرها.

ويقدم صندوق التنمية المحلية قروضا ميسرة للشباب، بشرط توافر بعض الشروط، وترصد "الوطن"، في التقرير التالي، شروط وخطوات الحصول على قرض الصندوق.

شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية

- طالب القرض والضامن من المقيمين داخل الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، ويستدل على ذلك بمحل السكن في بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- لا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا تزيد على 55 عاما.

- توفير مكان يتناسب مع طبيعة المشروع.

- يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

خطوات الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية

الفائدة على القرض 6%، ويتطلب الحصول على القرض توفير بعض المستندات هي كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- استيفاء البيانات في استمارة طلب القرض.

- سند أذني وهو تعهد كتابي بين طالب القرض والضامن، بسداد قيمة المديونية في حالة عجز الطرف الأول عن السداد

- ضمان شخصي وعقد كفالة تضامنية.

- إقرار من الوحدة بأخذ الضمانات على صاحب القرض.

- إقرار بتنفيذ المشروع ودفع قيمة المساهمة إن وجدت.

- إقرار بعدم أخذ أي قروض أخرى في نفس التوقيت.

- عقد قرض بين الوحدة المحلية والمقترض ويعتمد من المقترض والضامن.

- عرض سعر أو بيان أسعار على حسب نوعية المشروع المراد تمويله.

في حالة كان القرض لمشروع إنتاج حيواني، يضاف على الخطوات السابقة بعض المستندات الأخرى وهي:

- محضر معاينة لموقع المشروع.

- إقرار تأمين على الماشية من الوحدة البيطرية.

- بيان أسعار للماشية حسب السعر السائد في السوق.