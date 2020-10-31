لو موظف.. شروط الحصول على قرض البنك العقاري المصري بـ 5 مزايا

قد يحتاج بعض الموظفين للحصول على قرض من البنك العقاري المصري العربي، لتلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كانت لشراء منزل جديد أو سيارة أو غيرها إلا أن ذلك يتم وفق شروط حدها البنك.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المزايا والشروط المطلوبة للحصول على القرض، كالتالي:

المستندات المطلوبة للمدين والكفلاء إن وجدوا ما يلي:

1- صورة عن الهوية الشخصية.

2- التوقيع على نموذج تفويض بالاستعلام.

3- قسيمة راتب حديثة للكفيل إن وجد.

4- شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول.

5- سجل تجاري.

6- إثبات الدخل.

7- عقد إيجار لمكان العمل.

8- كشف حساب لآخر 6 أشهر.

مزايا وشروط الحصول على قرض البنك العقاري المصري العربي:

1- مزاولة النشاط لفترة لا تقل عن 3 سنوات.

2- تأمين الحياة على نفقة البنك.

3- فترة سداد تصل حتى 84 شهرا لأغراض استهلاكية و108 أشهر لأغراض سكنية في حال وجود ضمانة عقارية (طابو).

4- توفير كفيل من نفس المهنة ومزاولا لنشاطه لمدة لا تقل عن سنتان أو كفيل ذو راتب محول لمصرفنا.

5- ألا تتجاوز نسبة الخصم عن 50% من صافي الدخل الشهري.

يذكر أن البنك العقاري المصري العربي يقدم العديد من القروض الشخصية للموظفين من أصحاب المهن الحرة الأطباء، الصيادلة، المهندسين، المختبرات، المحامين، الحرفيين وأصحاب المنشآت الصغيرة، بمبلغ يصل لـ 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات.

والبنك العقاري المصري العربي بنك إقليمي رائد، تأسس عام 1880، ومقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، ويعد نموذجا شاملاً لتقديم كل الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات.

وكان قد أعلن البنك العقاري المصري العربي عن إطلاق حملة القروض الشخصية والاستثنائية تحت عنوان "راتبك هدية".