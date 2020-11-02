التعليم العالي: المواطنون تهاونوا في الوقاية من كورونا "كأنها خلصت"

قال الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن العالم يقف على قدم وساق بسبب بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا بالأمريكتين وبلاد من آسيا وأوروبا.

وأضاف "خطاب" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "عدد الإصابات مزعج في أوروبا وأمريكا، وفي مصر فإننا بدأنا بشكل متأخر في الموجة الأولى عن أوروبا والشرق الأوسط بنحو شهرين ونصف، وممثل منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أكد أن عدد الحالات كبير في المنطقة".

وتابع: "لاحظنا كأطباء أن إصابات فيروس كورونا بمصر بدأت تزيد، ولاحظنا تراخيًا شديدا من قبل جزء كبير من المواطنين و"كأن كورونا خلصت"، والمواطنون لم يعتادوا على الإجراءات وتشكيل قيود عليهم".

وأردف عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن أعداد إصابات ووفيات كورونا كبيرة جدًا في بلاد تمتلك إمكانيات طبية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه قبل 10 أيام خرجت نتائج دراسة مهمة وهي الدراسة المرجعية وأصدرتها منظمة الصحة العالمية لكي تقيس فاعلية الأدوية في 30 دولة، بواقع 405 مستشفيات على أكثر من 200 مريض، باستخدام 4 أدوية تمثل آخر ما وصل إليه العلم في علاج كورونا والنتائج كانت محبطة للغاية، إذ أكدت الدراسة أن هذه الأدوية لم تكن مؤثرة في الوفيات أو حاجته إلى نتائج جهاز التنفس الصناعي وفترة بقاء المريض في المستشفى.