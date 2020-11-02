مرشحان بدائرة شبرا الخيمة يكسران الصمت الانتخابي

شهدت دائرة شبرا الخيمة اليوم الاثنين قيام بعض مرشحي الدائرة بكسر الصمت الانتخابي بالمخالفة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية منذ أمس الأحد.

حيث قام المرشح عياد مجدي عياد، وشهرته "سمير عياد"، عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بكسر الصمت الانتخابي، بعد أن قام بنشر فيديو لمسيرة قام بها بالسيارات طافت عددا من شوارع الدائرة، على صفحة دعم حملته الانتخابية "فيسبوك"، إضافة إلى تدوين لمحات من نشاطه وجولاته التفقدية، وكتابة جمل تعبيرية انتخابية منها "رجل الغلابة ونعم للتغيير".

كما قام المرشح بنشر عدد من الصور على صفحته الشخصية، لقيام عمال بتركيب انترلوك في منطقة الوحدة العربية بشارع الهجان، بالإشارة أنه صاحب العمل، قائلا "لكي يسعي دائما لخدمة مواطنين شبرا الخيمة".

بينما قامت المرشحة أمنية إبراهيم عن نفس الدائرة، بنشر عدد من الصور خلال لقاءاتها مع الشباب وحثهم للتصويت لصالحها.

يذكر أن فترة الصمت الانتخابي لانتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بدأت أمس، لحين إجراء الانتخابات يومي 7 و8 من شهر نوفمبر الجاري.

التوقف عن جميع الأنشطة

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن فترة الصمت الانتخابي هي الفترة التي تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتشمل التوقف عن جميع الأنشطة التي تقوم بها حملات المرشحين للانتخابات البرلمانية سواء عقد ندوات ومؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية التي تستهدف إقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي لكل مرشح .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الصمت الانتخابي يشمل وقف الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضم كلا من " فيسبوك وتويتر وانستجرام"

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على الغرامة حال كسر الصمت الانتخابي أو استغلال المنشآت الدينية أو التعليمية في الدعاية الانتخابية ما يغلظ عقوبة المرشح أحيانا للشطب الذي يرتكب المخالفتين في وقت واحد وفي حال تكرار المخالفات قد يدفع اللجنة الوطنية للانتخابات للتقدم بطلب للمحكمة بشطب المرشح مرتكب المخالفات من كشوف المرشحين وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الطلب خلال 24 ساعة من الطلب

شطب مرشح من قائمة انتخابات دائرة لا يؤثر على سير الانتخابات

وأكد الهيئة أنّ شطب مرشح من قائمة انتخابات دائرة لا يؤثر على سير الانتخابات بأي شكل من الأشكال.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.