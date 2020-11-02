حملة مرشح "مستقبل وطن" بكفر الدوار تعلق الدعاية حدادا على "تمراز"

أعلنت لحملة الرسمية للنائب محمود عادل شعلان، مرشح حزب مستقبل وطن، عن دائرة كفر الدوار "المرحلة الأولى" إيقاف الدعاية الانتخابية الخاصة به قبل جولة الإعادة، حدادا على روح النائب محمد سعد تمراز، الذي توفي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، استمر أكثر من ٣ أشهر متواصلة، وطالب أعضاء الحملة جميع أنصار "شعلان" بعدم تدشين أي دعاية انتخابية، لمدة ٣ أيام قادمة، حزنا على فقيد مركز ومدينة كفر الدوار.

"إنا لله وإنا إليه راجعون، تعلن الحملة الرسمية للنائب محمود عادل شعلان، وقف الدعاية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على النائب محمد سعد تمراز"، بهذه الكلمات نشرت صفحة حملة "شعلان" نعي للفقيد، ومن خلال التعليقات ناشد أعضاء الحملة أنصار البرلماني، عدم تنفيذ أي دعاية خاصة به، حزنا على صديقه البرلماني "تمراز".

وقال محمود شعلان لـ"الوطن"، إن سنوات العمل البرلماني جمعته مع صديقه الراحل محمد تمراز، مشيرًا إلى تفجيرهما قضايا هامة تتعلق بأهالي دائرة كفر الدوار: "لم أعهده إلا متبسا وهادئا، وكان قلبه الطيب يتسع للجميع، سواء مؤيديه أو معارضيه، وهو ما جعله يستحوذ على قلوب أهالي كفر الدوار، وتجلى اليوم في جنازته الحاشدة التي حضرها آلاف من أهالي البحيرة".

وكانت أسرة النائب البرلماني، محمد سعد تمراز، الذي توفي صباح اليوم الاثنين، إثر مروره بأزمة صحية، أعلنت أن تشييع جثمانه تم عقب صلاة ظهر اليوم، من مسقط رأسه بقرية "البسلقون"، التابعة لمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادقات عزاء لنعي البرلماني الراحل، حيث أكد عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين المشاركة في مراسم الجنازة والعزاء اليوم.

وتوفي النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب في الدورة المنقضية عن دائرة كفر الدوار، عقب إصابته بأزمة صحية حادة خلال الفترة الماضية، وخضوعه للعلاج بالقاهرة والبحيرة لأكثر من ٣ أشهر، وفي الوقت الذي بدأت حالته الصحية بالتحسن، فاجأته وعكة شديدة أمس الأول، توفي على إثرها صباح اليوم.