مرشح "مستقبل وطن" بالأقصر يطعن لإعادة فرز الأصوات بدائرة البندر

تقدم عبدالنبي الرشيدي، مرشح مجلس النواب بمحافظة الأقصر، عن حزب مستقبل وطن، بطعن لإعادة فرز الأصوات في الدائرة الأولى، التي تضم مدينة "الأقصر، وطيبة الجديدة"، ومركز "الزينية، والبياضية، والطود"، بعد حصوله على 11 ألف و710 صوت انتخابي.

وقال "الرشيدي" إنه تقدم بالطعن عقب ظهور المال السياسي لشراء الأصوات، وحدث تزوير من قِبل مرشح صعد إلى جولة الإعادة، بذات الدائرة؛ إذ كان أعلى صوتان هم، الأول: 12544 صوتا، والآخر: 12065 صوتا، بحسب ما أعلنه المستشار أيمن شدد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النواب في الأقصر.

وفي السياق ذاته، تصدر هاشتاج "كلنا عبدالنبي الرشيدي"، مواقع التواصل الاجتماعي بالأقصر؛ لدعم المرشح والمطالبة بإعادة فرز الأصوات بانتخابات النواب 2020.

وأعلن أحد شباب مركز ومدينة البياضية في الأقصر، تجمع شباب المركز أمام مدرسة البياضية المشتركة، في تمام الساعة الرابعة عصرا أمس الثلاثاء، ومن ثم التوجه إلى مقر المرشح عبدالنبى الرشيدي.

وشهدت الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، التي تضم 3 دوائر، مفاجآت عديدة، أبرزها خسارة جميع مرشحي حزب مستقبل وطن وجميع النواب السابقين لمقاعدهم.

كما شهدت وصول مرشحي حزب الشعب الجمهوري لجولة الإعادة في دائرة إسنا؛ ليضمن الحزب مقعد بالدائرة.

وفي الدائرة الأولى مركز وبندر الأقصر، استطاع بهاء أبوالحمد، الحصول على أعلى الأصوات، وحقق 12600 صوت، لينافس المرشح المستقل عبدالرحمن بشاري، الذى حقق المفاجأة في أول تجربة انتخابية له وحصل على 12032 صوت.

وخسر مرشح حزب مستقبل وطن عبدالنبي الرشيدي، بفارق ضئيل؛ ليحقق المركز الثالث، ولم يحقق الطيري حسن عبده، المرشح الآخر للحزب، سوى 3 آلاف صوت.

وتنافس في دائرة مركز وبندر الأقصر، 33 مرشحا على مقعد واحد، وفي الدائرة الثانية أرمنت والقرنة، تكرر نفس مشهد الأولى، وعاد النائب السابق بهجت الصن للأضواء، بعد سنوات من الابتعاد، ليصل إلى جولة الإعادة، وحقق 12 ألف صوت في مواجهة المرشح أحمد حمزة، الذي حقق أعلى الأرقام بالدائرة، وحصل على 15 ألف صوت.