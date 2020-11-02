طبيب عن ارتفاع إصابات كورونا بين ربات المنازل: كفاية ديلفيري

شهدت الأيام الأخيرة، زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، وصرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، أن 65% من المصابين بالفيروس ما بين ربات البيوت وغير العاملين المتقاعدين بالمنازل، وفقًا لدراسة أجرتها وزارة الصحة لتحليل الوظائف الأكثر عرضة للإصابات بكورونا.

وتابعت "زايد" أن الأمراض المزمنة لها دور كبير في تدهور الحالة الصحية وتسهيل الإصابة بالفيروس، حيث إن 56% من الوفيات في مصر مصابة بـ3 أمراض مزمنة، و95% من الوفيات مصابة بمرض مزمن أو أكثر.

أستاذ فيروسات: الخروج إلى الأسواق دون إجراءات احترازية سبب في الإصابات

ولتوضيح أسباب ارتفاع حالات الإصابات بين ربات البيوت والمتقاعدين بالمنازل، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، والأمراض المعدية، إن الأسباب العلمية المعروفة لانتقال فيروس كورونا إلى الأشخاص الرذاذ المتطاير من المصابين أو ملامسة أشياء تعرض لها الشخص المصاب، ثم ملامسة الأنف أو الفم أو العين بعدها.

وأضاف "عز العرب" لـ "الوطن"، أن أسباب تزايد الأعداد بين ربات البيوت والمتقاعدين في المنازل ترجع لعدة أسباب من بينها الأطفال والأبناء المعتادون على الخروج من المنازل بسبب المدارس وغيرها، قد يكونون حاملين للفيروس ولكن لم تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي تنتقل العدوى إلى الأهالي، إضافة إلى خروج ربات المنازل إلى الأسواق أو الأماكن العامة لشراء لوازم المنزل دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، والأمراض المعدية، إلى سببين هامين في انتقال العدوى لا يلتفت لهما أحد، عامل التوصيل "دليفيري" عند توصيله الطلبات إلى المنازل قد يكون حاملا للمرض أو أن الأشياء التي يحملها من أكياس وغيرها تعرضت لشخص مصاب، وفي تلك الحالة ومع عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي يسهل انتقال الفيروس إلى المتقاعدين في المنازل.

كما أوضح أن عددا كبيرا من ربات البيوت يعانين من السمنة وهي ما تسهل انتقال الفيروس، حيث أكدت حملة 100 مليون صحة، أن نسبة 39% من مصابي السمنة احتمالية مستقبلات فيروسات الكوفيد "ACE2" لديهم أكثر من غيرهم ممن لا يعانون من السمنة، ولذلك ناشدنا عمل نظام غذائي وإنقاص الوزن.