883 ألف م3 حصاد جنوب سيناء من مياه السيول

أعلن المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، تشكيل عدد من اللجان، لتفقد المواقع التي تعرضت للسيول، لحصر الخسائر، وتحديد المواقع التي تحتاج للصيانة، إضافة إلى تقدير كمية المياه المحتجزة بالبحيرات.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الاثنين، إن كمية المياه التي تم تخزينها من السيول، تقدر بنحو 883 ألف م3 من المياه، في البحيرات والسدود الصناعية التي جرى إنشاؤها ضمن أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول في 11 موقعًا فقط، وجار تقدير كميات المياه في المواقع الأخرى التي تعرضت للسيول.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن اللجان كشفت تخزين 227 ألف م3، جراء السيول التي تعرضت لها مدينة الطور، بينها 200 ألف م3 في بحيرة الأعوج ، و25 ألف م3 بسد "ميعر" و2000 م3 بسد "حبران" على الرغم من كونها جميعًا ما زالت تحت الإنشاء.

كما تم تخزين 300 ألف م3 بسد "الجيني" التابع لمدينة دهب، وحجزت بحيرة "1" بمدينة طابا 20 ألف م3 على الرغم من كونها ما زالت تحت الإنشاء، إلى جانب تخزين 250 ألف م 3 في بحيرات مدينة نويبع، بينها 50 ألف م3 داخل بحيرة النقب، و100ألف م3 في بحيرة "النقب 2"، و 100 ألف م3 بسد شبيحة.