إسلام إبراهيم: نجاح "ب 100 وش" يعود للمخرجة كاملة أبو ذكري

قال إسلام إبراهيم، أحد نجوم مسلسل "ب 100 وش"، إن نجاح المسلسل يعود لمخرجة العمل كاملة أبو ذكري بجانب تصالح الفنانة نيلي كريم والفنان آسر ياسين كنجوم مع أنفسهم، "اتعلمت من نيلي الهدوء والثقة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لم يصدق نفسه حينما تلقى اتصالا من المخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة المسلسل، لتعرض عليه أداء شخصية حمادة وشرحت له تفاصيل الشخصية لمدة ساعة، مؤكدا أنه مضى عقد المسلسل على الفور.

وأوضح: "على الرغم من أعمالي السابقة إلى أني استمتعت بالعمل مع هذه المخرجة، لأنها تريد أن يكون العمل حقيقيا"، مؤكدا أن نجاح المسلسل وظهوره للجمهور بهذا الشكل يرجع الفضل فيه للمخرجة كاملة أبو ذكري.

وتابع: "بقيت أقعد في سيبرات المناطق الشعبية للاطلاع على شخصية حمادة التكنولوجي الشاطر واللي ضعيف في الإنجليزي".