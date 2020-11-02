بعد نجاحها.. استمرار عرض مسرحية "أفراح القبة" لمدة 15 ليلة جديدة

وافق الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، على استمرار تقديم عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، لمدة 15 ليلة عرض جديدة، ابتداء من الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، على أن يعرض أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت ، في تمام الـ 7 مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ذلك نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض.

والعرض المسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومن بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، ميدو عبدالقادر، فاطمة عادل، حمزة رأفت، علاء جنيدي، مينا نبيل، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق.

ويأتي العرض المسرحي من تنفيذ وتصميم ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، وتصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، شهدت العرض المسرحي الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات وزارة الثقافة، حيث أبدت إعجابها بالعرض وبتميز مجموعة العمل به، ووجهت بضرورة استمراره.

وتدور أحداث الرواية خلال فتره السبعينيات، حول ممثلي فرقة مسرحية يقدمون عرضًا مسرحيًا يحمل اسم (أفراح القبة).

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن" قال مخرج المسرحية محمد المنصور إنه تفاجأ من رد فعل الجمهور وحرصه على حضور المسرحية، "ذلك الأمر كان خارجا توقعاتنا فقد حققت المسرحية لافتة (كامل العدد) طوال أيام عرضها في موسم العيد مع الحفاظ على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية".

مضيفا أنه لديه تخوف كبير خلال عرض مسرحية "أفراح القبة" خلال موسم عيد الأضحى الماضي، قائلًا: "عودة العرض يُعتبر مؤشرًا لانحسار الفيروس في مصر وذلك شيء جيد بالطبع، لكن تخوفنا من فكرة هل سيكون هناك إقبال جماهيري على المسرح أم لا".