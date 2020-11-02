فيديو.. خطوات الاستفادة من 39 خدمة على بوابة خدمات المحليات

تسعى الحكومة المصرية مؤخرًا إلى "رقمنة" الخدمات التي تقدمها للمواطنين، تخفيفًا من عبء الازدحام والروتين، خاصة في ظل تفقشي فيروس كورونا المستجد.

ومن ضمن تلك الخدمات المستحدثة، تفعيل الخدمات الخاصة ببوابة خدمات المحليات التابعة لوزارة التنمية المحلية، التي تقدم عدد من الخدمات التي تهم المواطنين، ما بين الحصول على تصاريح البناء، والحصول على بدل فاقد من الرخصة.

وقامت جريدة "الوطن" بجولة داخل الخدمات المفعلة في بوابة خدمات المحليات، ونذكرها في التقرير التالي مدعمة بالفيديوهات الموضحة لكيفية تنفيذ كل خدمة.

بوابة خدمات المحليات

تقدم البوابة 8 خدمات رئيسية، ويتفرع من كل خدمة الطلبات الخاصة بها، وهي كالآتي:

خدمات البناء:

طلب بيان صلاحية موقع "مدة الخدمة 7 أيام".

طلب تجديد ترخيص أعمال بناء 14 يومًا.

طلب بدل فاقد رخصة بناء / صورة طبق الأصل من الرخصة 7 أيام.

طلب سريان مفعول رخصة بناء 30 يومًا.

طلب معاينة 15 يومًا.

طلب توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء - مياه).

طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لاشغال جزئي / الكلي.

طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم.

طلب تصالح عن مخالفة.

طلب تصالح عن مخالفات المباني.

خدمات المصاعد:

طلب تجديد رخصة مصعد.

طلب رخصة تشغيل مصعد.

خدمات الإشغالات:

طلب تجديد رخصة إشغال.

طلب استرداد إشغالات.

خدمات الاعلانات

طلب تجديد رخصة إعلان.

خدمات السداد:

طلب شهادة سداد.

طلب سداد أقساط إيجار/ مديونيات دورية.

طلب سداد مديونيات.

طلب سداد مديونيات دورية.

طلب سداد أقساط.

طلب سداد عام.

خدمات المحلات:

إخطار ببدء النشاط.

طلب مهلة فتح محل.

طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل.

طلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الأصل من الرخصة.

طلب بدل تالف رخصة محل.

طلب إلغاء رخصة محل.

خدمات أخرى:

طلب قيد اتحاد شاغلين.

طلب تصالح عن محضر.

طلب شكوى.

طلب شهادة بتنفيذ الإزالة.

طلب الحصول على وحدة سكنية.

طلب كسح.

طلب بدل فاقد عقد / طلب صورة رسمية من العقد.

طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات.

طلب تصالح عن حجز إداري.

طلب إفادة.

طلب إنشاء كشك.

طلب رعاية صحية.

طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.

طلب شهادة بيانات منشأة.

خدمات جبانات القاهرة:

طلب سداد قسط جبانة.

طلب حجز جبانة.