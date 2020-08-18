"س و ج" عن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

مع اطلاق التشغيل التجريبي لبوابة الخدمات المحلية التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، حيث يتم نحو 42 خدمة بشكل مبدئيا، "الوطن" تطرح عبر "س وج" عدة إجابات للرد على أسئلة تدور في أذهان المواطنين وهي كالتالي:

ما نوعية الخدمات التي تقدمها بوابة الخدمات المحلية؟

نحو 43 خدمة تقدمها البوابة الإلكترونية.

هل يمكن إضافة خدمات أخرى للمواطنين عبر بوابة الخدمات المحلية؟

الخدمات الموجودة حاليا هي خدمات تم إطلاقها كمرحلة أولى وسيتم إطلاق أنواع جديدة من الخدمات لاحقا.

هل تقديم الخدمات إلكترونيا يوفر الوقت؟

نعم، تقديم الخدمة يوفر الوقت ومدة تقديم الخدمة، ولكن مدة إجراءات الخدمة هي طبقا للقانون خاصة بكل خدمة ولن يكون انتهاء الخدمة قبل مدتها القانونية.

هل يمكن متابعة إجراءات الخدمة بعد تقديم الطلب؟

يمكن من خلال شاشة الاستعلام عن خدمة يتم إدخال الرقم القومي ورقم الخدمة وبالتالي تظهر بياناتها والإجراء الذي وصلت إليه.

ما الفرق بين طلب سداد أقساط إيجار ومديونيات دورية وطلب سداد مديونيات؟

طلب سداد أقساط إيجار ومديونيات دورية يتم من خلاله سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية والمحلات المؤجرة بالإضافة إلى المديونيات التي تحصل بشكل دوري مثل مديونية النظافة أو صيانة المساكن.

أما طلب سداد أقساط يتم من خلاله سداد الأقساط الخاصة بأملاك الدولة مثل أقساط طلبات التقنين وحق الانتفاع. وطلب سداد مديونيات يتم من خلاله تحصيل المديونية الثابتة التي تحصل مرة واحدة فقط.

كيف يتم الاستعلام عن المستندات والرسوم المطلوبة قبل فتح الطلب وهل هي لطلبات البوابة فقط أم لجميع الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة؟

يتم الاستعلام عن الخدمات من خلال شاشة دليل الخدمات والتي من خلالها اختيار المحافظة ثم المدينة ثم الطلب المراد الاستعلام عنه يتم عرض المستندات المطلوبة والرسوم والإجراءات الخاصة بالطلب المحدد، وتكون للطلبات المقدمة من خلال البوابة فقط.

هل يمكن الاستعلام عن المخالفات والتصالح عن المخالفة؟

نعم، يمكن معرفة المخالفات ويمكن عمل طلب تصالح عن المخالفة من خلال شاشة مخالفاتي وشاشة تسجيل طلب جديد.

هل يمكن الاستدلال عن الرخص؟

نعم يمكن معرفة الرخص من خلال شاشة تراخيصي السابقة.

هل يتم عمل خدمات خاصة بالقرى على الإنترنت؟

لايتم استقبال طلبات خاصة بالقرى على الإنترنت في الوقت الحالي، ولكن يتم استقبال طلبات المدن والأحياء فقط وخلال الفترة المقبلة سيتم إتاحة تلك الخدمة.

عند تحويل المبلغ المستحق إلى الحي أو المدينة هل سيتم إرسال رسالة تأكيد على التليفون بأن الطلب قيد التنفيذ؟

هذه الخدمة متوفرة مؤقتا في بعض المحافظات، وسيتم تنفيذها لباقي المحافظات قريبا.

كيف يتعامل من قدم طلب ولم تظهر له رسالة تأكيد؟

لمراجعة الطلبات التي تم تقديمها يرجى اختيار قائمة ملفاتي ثم يتم اختيار طلباتي تجد الطلبات التي تم تقديمها وموقفها والخطوات التي تقف عليها.

هل يوجد رقم خط ساخن للتواصل تليفونيا مع الجهة؟

حاليا لايوجد ولكن يمكن تقديم أي استفسار من خلال شاشة استفساراتي والرد عليها يظهر في شاشة الرد على الاستفسارات.

من لديه شقة ودخل على الموقع للسداد، ولم يجد بيانات الشقة ماذا يفعل؟

عليه الاتصال بالحي وإعطاء بيانات الوحدة السكنية لمراجعتها وإدخالها على المنظومة لكي يتم التعامل مع الموقع.

كيف يتم تعديل البيانات مثل رقم التليفون؟

تدخل على شاشة تعديل البيانات يمكن من خلالها تعديل أي بيان مطلوب من البيانات الشخصية.

كيف أعرف المستحقات المطلوبة حتى أسدد؟

تدخل على شاشة سدادات مطلوبة من قائمة ملفاتي، ويظهر لك كل الطلبات المطلوب الدفع لها.