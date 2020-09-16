خطوات سداد أقساط إيجار من موقع بوابة خدمات المحليات

أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الموقع التجريبي لبوابة خدمات المحليات، التي تقدم نحو 43 خدمة إلكترونيا، منها 6 خدمات خاصة بسداد المديونيات.

وتستعرض "الوطن"، خطوات سداد أقساط إيجار من موقع بوابة المحليات.

خطوات سداد أقساط ايجار أو مديونيات دورية

الضغط على الخدمة التي ترغب فيها، سيظهر العنوان المتعامل عليه.

ستظهر بعد ذلك المستندات المطلوبة، قم بتحميلها على الموقع والضغط على تسجيل.

سيظهر رقم الخدمة واسم الخدمة والحي أو الديوان.