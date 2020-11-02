أحمد موسى يكشف سر حذف بيان اعتذار كهربا ورفض الأهلي: "داخلين على مشكلة"

تساءل الإعلامي أحمد موسى عن سر حذف بيان اتحاد الكرة الذي أصدره بخصوص أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، ومحمود كهربا لاعب الأهلي؟ موضحًا أن البيان أكد على أن كهربا اعتذر لمحمد فضل، وأنه يتعرض لضغوط نفسية صعبة، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "موسى"، أن المعلومات متضاربة، والنادي الأهلي لم يرضه البيان على حد علمه، وأن كهربا لم يعتذر، ولأنه بيان غير حقيقي تم حذفه، وأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض البيان، واعترض عليه، وتم إبلاغ اتحاد الكرة بالرفض، مؤكدًا أن اللجنة الخماسية أصدرت البيان دون التنسيق مع النادي الأهلي.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم التشاور بين الطرفين، قبل إصدار البيان، ويبدو أن المشاكل قادمة "داخلين على مشكلة وحدوتة"، مطالبًا اتحاد الكرة، بإصدار بيان للرأي العام لتوضيح الصورة والإجابة، عن سؤال لماذا تم حذف البيان بعد إصداره؟

وجاء نص البيان المحذوف كالتالي:

حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم (كهربا) لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى فضل، للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

وأثنى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.