خناقة بين ليبي وفتاتي ليل بسبب تغيير الأجرة: عايز يدينا 400 جنيه

"عايزين فلوسنا بالدولار" تلك الكلمات كانت سببا في نشوب معركة بين تاجر مواد غذائية ليبي الجنسية وفتاتي ليل داخل كمبوند روضة في الشيخ زايد، بسبب الخلاف على أجرة السيدتين اللتين حضرتا لقضاء ليلة حمراء مع الشاب الليبي لكنهما اختلفا معه على السعر وطلبا منه أن تكون الأجرة بالدولار.

احتدم الخلاف بين الجانبين وتطور إلى مشاجرة بينهما وأصيب الليبي بكدمات متفرقة في أنحاء من جسده بحسب مصادر أمنية عقب إبلاغ الأمن الإداري بكمبوند روضة للشرطة، وأن الشاب الليبي كان في حالة سكر خلال القبض عليه وعلى السيدتين.

فوجئ عدد من سكان كمبوند روضة بصرخات فتاتين داخل إحدى الشقق فأبلغوا الأمن الإداري فحضروا واكتشفوا وجود معركة بين الشاب الليبي والسيدتين على سعر ممارسة الرذيلة، فأبلغوا الشرطة بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة وبمواجهة السيدتين قالتا: "يا باشا احنا كنا رايحين شغل واتفق معانا في التليفون على 500 دولار ولما وصلنا قال لنا مفيش غير 400 جنيه".

وأضافت إحدى السيدتين في محضر الشرطة: "الزبون ضحك علينا أول ما وصلنا وقال كل الفلوس اللي انتو عايزينها هتخدوها وكمان زيادة وبعد ما قضينا معاه أكتر من ساعتين ضحك علينا وقال ممعيش غير 400 جنيه فلما رفضنا اعتدى علينا بالضرب" ، وأضافت المتهمة أنها وصديقتها تبادلتا الضرب معه حتى حضر أفراد الأمن الإداري وبعدها الشرطة.

واعترف المتهم في محضر الشرطة أن المتهمتين رفضتا أخذ المبلغ المتفق عليه وطلبتا 5 أضعافه فرفض وعندها اعتديتا عليه بالضرب ما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة.

أحال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المتهمين إلى النيابة العامة التى نسبت إليهم تهمة ممارسة الرذيلة وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.