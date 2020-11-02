على طريقة "أبوالعربي".. بائع يهدد بالانتحار من أعلى برج ببورسعيد

على طريقة الفنان "هاني رمزي" في فيلم "أبوالعربي" هدد بائع بالإنتحار بإلقاء نفسه من أعلى برج إضاءة، مطل على قناة السويس، اعتراضًا على عدم تخصيص محل له فى سوق بورفؤاد الجديد، و خلع ملابسه وألقاها قطعة وراء الأخرى باستثناء المايوه.

وأكد أن اللواء عادل الغضبان خصص محلات سوق بورفؤاد الجديد لمواليد المحافظة فقط بدعوى أنه ليس من مواليد المحافظة على الرغم من أن قانون المحليات ينص على حق من قضى أكثر من 10 سنوات بالمحافظة في التمتع بالخدمات، مؤكدًا أنه يعمل بالسوق القديم منذ 20 عامًا، ولكنه لم يولد فى بورسعيد.

وتداولت صفحات الفيس بوك فيديو للبائع، أعلى البرج، رافضا محاولات المواطنين لإقناعه بالعدول عن الانتحار، مؤكدا حقه فى الحصول على المحل، كما تداولت مواقع التواصل فيديو أخر لنفس الشخص داخل إحدى المنازل بجوار حبل مشنقة متدلي من السقف وهدد بالإنتحار إذا لم يحصل على محل بالسوق الكبير ببورفؤاد.

على الفور إتجه رجال تأمين مجرى قناة السويس والخدمات الأمنية المعينة على مرسى المعديات وأمن هيئة قناة السويس، وقسم شرطة بورفؤاد أول، وتواصلوا معه وأقنعوه بالنزول من البرج ونقل شكواه إلى المسؤولين لبحثها.

يذكر أن هيئة قناة السوس، أهدت محافظة بورسعيد "سوق بورفؤاد الجديد" بعد إنشاءه مكان السوق العشوائى الحالي، ويعتبر إمتداد لتطوير الأسواق العشوائية فى بورسعيد بعد إفتتاح سوق السمك الذي يضاهي الأسواق العالمية وينتظر إفتتاح سوق العصر والخضراوات حيث تشهد المحافظة طفرة في الأسواق لإنهاء الاسواق العشوائية بمدينة بورسعيد.