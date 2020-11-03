بالصور.. ولادة 3 توائم بمستشفى الأقصر العام

تمكن فريق قسم النساء والتوليد بمستشفى الكرنك الدولى "الأقصر العام سابقاً"، اليوم الاثنين، من إجراء حالة ولادة قيصرية لسيدة وضعت 3 أطفال توائم، وسبق لها 3 عمليات وضع قيصرية.

ضم الطاقم الطبي المشارك فى إجراء عملية الوضع، كلا من أحمد هشام طبيب مساعد بقسم النساء والتوليد، ودكتور التخدير مايكل تواضروس، ومجموعة التمريض، بقيادة الدكتورة آمال عبد الناصر رئيس القسم بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد عز الدين، أخصائى النساء والتوليد بالمستشفى، إن المستشفى استقبل سيدة ثلاثينية من قرية الريياينة الكائنة بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، على وشك الولادة، وكانت تعاني من آلم شديد، مضيفاً أنه فور قدومها، تم توقيع الكشف الطبي عليها، وخضعت الحالة لفحوصات صورة دم، ووظائف كبد وكلى، وعوامل تجلط، بالإضافة لتوفير دم من ذات الفصيلة، احتياطيًا إذا لزم الأمر لذلك، وتعرضت الحالة للنزيف بعد الولادة ، حيث تبين أنها حامل في 3 توائم فى الشهر الثامن، ومن ثم تم إنهاء إجراءات دخولها إلى العمليات، وذلك حفاظًا على سلامة الأم والأجنة.

وأوضح عز الدين أن أعمار التوائم حتى بداية الشهر الثامن، وتترواح أوزانهم ما بين 1300 جم إلى 1800 جرام، مؤكدًا أن العملية كللت بالنجاح حيث وضعت توائمها، ذكرين وأنثى حيث تم وضع المواليد بالحضانة، وهم بصحة جيدة يتلقون المتابعة والرعاية اللازمة.

في سياق مختلف، نفى الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، وجود حالات مصابة ب فيروس كورونا المستجد، داخل المستشفى، مؤكدا أن كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وقال عمر: "إننا نستقبل جميع الحالات، حيث إن المستشفى استقبل خلال شهر أكتوبر 20 ألفا و132 حالة بقسم الطوارئ ما بين حالات حرجة وحالات كسور، و378 عملية ما بين عظام وجراحة وولادة قيصرية وولادة طبيعية و75 حالة في قسم العناية المركزة، و54 حالة بقسم الحضانة".

وأكد عمر، أنه في وجود حالات اشتباه كورونا نقوم بعمل مسحة للتأكد من الإصابة، وفي حال وجود إصابة يتم نقلها إلى مستشفى عزل العديسات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، مضيفا: "ننتظر قرارات وزارة الصحة بشأن تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل".