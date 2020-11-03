وكيل "زراعة دمياط" يتفقد مخازن الجمعية ويأمر بتوفير مستلزمات الإنتاج

تابع المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أعمال المرور والمتابعة على مخازن الجمعية الزراعية بالإبراهيمية البحرية، حيث شدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج والأسمدة بالجمعيات الزراعية ومتابعة سير وانضباط العمل لضمان تقديم الخدمات للزراع دون تأخير أو تعطيل.

وقام وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس أشرف الأخطابي، مهندس إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية والمهندس السعيد رجائي، مدير الإدارة الزراعية بكفر سعد بالمرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث وكانت الزراعات بحالة جيدة ولا يوجد أي تضررات عن التقلبات المناخية.

وعقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعًا موسعًا، مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، استعرض خلاله أهم المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المساعي المبذولة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات "ملء الفراغات وإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان والتحول لنظم الري الحديث وتطوير الري الحقلي (تبطين المراوى) ومشروع ميكنة دورات العمل بالحيازات الزراعية (كارت الفلاح)"وغيرها من المشروعات التي تخدم قطاع الزراعة.

وتطرق "عبد السميع" إلى أهمية الدور الذي تلعبه مديرية الزراعة بدمياط في المساهمة الفعالة لاستيفاء متطلبات الأمن الغذائي والتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية التابعة للمديرية والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي بتوفير كافة احتياجات المزارع من مستلزمات إنتاج بالجمعيات والمنافذ التابعة للإرشاد الزراعي.

وأوصى عبدالسميع بتكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات على مدار الساعة تحسبا لأي آثار ناتجة عن التقلبات المناخية والتدخل الفوري لتلافي أضرارها.