"محافظ دمياط" تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وناقشت "المحافظ" الموقف الحالي لكافة الأعمال الجارية بجميع المراكز والمدن، كما بحثت آليات وضع محاور محددة لتلافي كافة الملاحظات وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق استكمال بعض من هذه الأعمال، وفي هذا السياق وجهت "عوض" إلى ضرورة إنجاز جميع العمليات المدرجة بالخطة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأكدت المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة القطاعات، وكذا تحديد جميع الاحتياجات و المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات على الوجه الأكمل بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جهة أخرى، أعلنت الوحدة المحلية بمدينة "ميت أبوغالب" عن تسديد 3 مواطنين رسوم التصالح على مخالفات البناء كاملة وخصم نسبة الــ ٢٥% من كامل مبلغ التصالح.

وناشد رئيس المدينة المواطنين أن يحذوا حذوهما ليستفيدوا من الخصم ويتم تقنين أوضاعهم على أكمل وجه، في إطار تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بنسبة ٢٥% في حالة سداد كامل هذه المبالغ .