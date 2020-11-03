عمرو أديب للشباب: كفاية تجارة إنجليزي.. عاوزين غزل ونسيج وتخصصات تانية

نصح الإعلامي عمرو أديب الشباب بعدم دخول كلية التجارة إنجليزي وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب: "العصر محتاج حماية المعلومات وإحنا داخلين في كل الأشياء لها علاقة إنها تبقى ديجيتال وانت محتاج مهندسين يعرفوا يحموا المعلومات والهجمات اللي بتحصل في السنوات الأخيرة مش هجمات صواريخ ولكن هجمات رقمية وإني أدخل أهد لك نظامك البنكي والدفاعي وكل ده لو مش عندك طرق الدفاع عنها وحمايتها فانت في خطر مبين".

وأضاف: "كفاية تجارة إنجليزي وبقا عندنا تجارة انجليزي كتير وأنا مقصدش حاجة وحشة يعني مطلوب نغير ومش كل الناس تدخل تجارة انجليزي ومحتاجين ناس في الغزل والنسيج وعلوم الصحراء والنانو تكنولوجي وأبحاث التربة وأبحاث المياه وكل ده محتاجينه وبصوا حواليكم وشوفوا الناس محتاجة إيه".

وعلق أديب على منح دراسة الماجستير بجامعة أوهايو الأمريكية ضمن مبادرة بناة مصر الرقمية: "أنا كبلد بديك فرصة كشاب إنك تدرس شيء عظيم في أعظم جامعة في العالم ودول بيتخطفوا وبيرموا السي في بتاعهم كده ويبقى انتهينا".