كفر الشيخ تستعد لانتخابات النواب بغرف عمليات وتوفير كراسي متحركة

استعدت محافظة كفر الشيخ، لانتخابات مجلس النواب 2020 والتي ستجرى يومي 7و8 من نوفمبر الجاري، وذلك بتجهيز المقار الانتخابية البالغ عددها 585.

كما تم تحديد المسارات داخل تلك اللجان، وتشكيل غرفة علميات رئيسية داخل ديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وجرى تكليف مدراء المديريات وخاصة التعليم والشباب والرياضة والزراعة، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن بمراجعة المرافق باللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، تسهيلاً على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي، كذا تسهيل انتظار الناخبين، مؤكدًا على التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية، وتوفير مولدات احتياطية وكشافات باللجان.

وصدرت التعليمات بتكليف رؤساء المراكز والمدن بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن، مع توفير 3 مولدات كهربية بكل مجلس مدينة احتياطي لأي طارئ، إضافة للمولدات بكل اللجان الانتخابية، وعددها 585، والتأكيد على جاهزية سرادقات كبيرة، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشؤون الصحية، مع وضع التسهيلات اللازمة لانتقالات القضاة إلى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم، وتكليف عدد من العاملين بالوحدات المحلية، ليقوموا بدور المتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية.

وأعلنت المحافظة، أنه جرى التأكد من صلاحية كافة المرافق، ووجود تليفون أرضي بكل لجنة سواء تابعة للتربية والتعليم أو الشباب والرياضة أو المعاهد الأزهرية، فضلا عن غعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية وتجهيز أقسام الاستقبال لحدوث أي طوارئ.