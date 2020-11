فيديو.. تفاصيل الهجوم الإرهابي قرب كنيس يهودي في النمسا

أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، مساء الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة إطلاق نار وسط العاصمة فيينا، وقال متحدث باسم الشرطة إن انتشارا كبيرا للشرطة جارٍ في وسط فيينا، فيما أفادت صحيفة "كرونين تسايتونج" بوقوع هجوم على كنيس وإطلاق أعيرة نارية.

وقالت وزارة الداخلية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) إن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر"، ولفت المصدر نفسه إلى إصابة عنصر في الشرطة بجروح خطيرة.

ووقع الهجوم في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة، وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية.

من جانبه، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: "ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت".

وأكدت الداخلية النمساوية أن الكنيس كان مغلقا وقت إطلاق النار.

وذكرت الشرطة النمساوية على حسابها في تويتر أن "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة".

وأضافت أن "وسط فيينا شهد تبادلا لإطلاق النار وننصح المواطنين بتجنب المنطقة".

At least one person dead (Unconfirmed yet) and multiple injure in what it seems an orchestrated attack in #Vienna #Austria My thoughts & prayers to the victims & their family #StrongerTogether pic.twitter.com/w2zp2bJkVI