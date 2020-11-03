التهرب الضريبي: "أسطورة الكيميا" في السويس مهنته "عاطل"

أكدت محاضر التهرب الضريبي بمحافظة السويس أن عدد من "أباطرة" الدروس الخصوصية داخل المحافظة، يوجد من بينهم من لا يعمل في وظائف التدريس، أو في وزارة التربية والتعليم من الأصل، بل والأغرب أن بعضهم مدون في خانة المهنة ببطاقتة أنه "بدون عمل" أي "عاطل".

وكشفت المحاضر أن الشخص المُلقب بـ"أسطورة الكيميا"، بين طلاب الثانوية العامة، مدون في بطاقته "بدون عمل"، في الوقت الذي كشفت فيه التحريات أنه يتقاضى شهرياً مبالغ تصل إلى 250 ألف جنيه، من الدروس الخصوصية، سواء في "السناتر" أو المنازل.

كما أظهرت أن شخصاً أخر، من محترفي الدروس الخصوصية، والمُلقب بـ"المبدع"، يعمل أساساً في إصلاح التليفونات، واتجه للعمل بالدروس الخصوصية، وتخصص في مادة اللغاة العربية لطلاب الثانوية العامة.

وكثفت إدارة التهرب الضريبي جهودها لحصر محترفي الدروس الخصوصية لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، وانتهت الجهود بتحرير محاضر تهرب لأشخاص يُلقبون بـ"أرسطو الفلسفة"، و"المتميز للأحياء"، و"الجنرال"، و"المبدع"، وقال مصدر بإدارة التهرب الضريبي إن إيرادات الدروس الخصوصية شهرياً لـ"أرسطو الفلسفة"، بلغت 230 ألف جنيه، بينما يحصل "المتميز" على 160 ألف جنيه شهرياً، و"الجنرال" 220 ألف جنيه، و"المبدع" 150 ألف جنيه.

ويعتمد أباطرة الدروس الخصوصية على "السناتر"، التي عادت للعمل رغم الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا"، من بينها سناتر للدروس الخصوصية في "شارع الجلاء"، وداخل مقر نقابة التجاريين، وسناتر أخرى بشارعي "الجيش" و"النمسا"، إلى جانب عدد من السناتر في مناطق "فيصل، وعتاقة، والسلام".

وأكد "غريب طه"، موظف، وولي أمر طالب بالصف الثالث الثانوي، إن المدرسين اعتادوا على معاملة أولياء الأمور بطريقة سيئة، مشيراً إلى أن الحجز في مراكز الدروس يمثل معاناة حقيقية للأهالي، وأضاف قائلاً إن "أحد الأباطرة اشترط أن تكون الغرفة الخاصة بالدرس الخصوصي بمنزلي تحتوي على تكييف، وأن تخصص غرفة أخرى لمساعديه الذين يوجدون معه"، مشيراً إلى أنه اضطر على تلبية طلباته "علشان خاطر ولادنا".