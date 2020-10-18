محافظ أسوان: مهلة حتى منتصف الأسبوع لإغلاق جميع سناتر الدروس الخصوصية

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، فرحتهم ببداية انطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور طابور الصباح مع تلاميذ مجمع السادات للتعليم الابتدائي، ضمن جولة ميدانية شملت مجمعات مدارس "العروبة، والأمل للصم وضعاف السمع"، بالإضافة إلى مبني مديرية التربية والتعليم، مشددا على عدم السماح بوجود سناتر الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه ستعطى مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع الحالي، لغلقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد حصرها وتصويرها.

ورافق "عطية"، خلال الجولة، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد الفيومي، مدير عام التربية والتعليم.

وفي كلمته بطابور الصباح، قدم محافظ أسوان تهنئته لـ350 ألف طالب وطالبة، موزعيين على 1383 مدرسة على مستوى مدن وقرى المحافظة، مؤكدا متابعته لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المدارس والاطمئنان على جاهزيتها، واستقرار العملية التعليمية، وخاصة إنهاء الإجراءات الاحترازية كافة، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا داخل المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وشدد اللواء أشرف عطية، على عدم السماح باستمرار عمل أي مراكز للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه ستعطى مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع الحالي، لغلق جميع السناتر، واتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد حصرها و تصويرها.

ونوه المحافظ، إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرصه على عدم تشويه صورة المعلم، لاسيما أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لعمل حملات مفاجئة لضبط المخالفين من أصحاب ومدرسي السناتر، مطالبا بتعزيز منظومة فصول التقوية داخل جميع مدارس المحافظ،ة مع الإسراع في وضع جداول الحصص ورسومها وضوابطها، بالتنسيق بين مديري المدارس ومجالس الأمناء.

وفي الجولة ذاتها، تفقد اللواء أشرف عطية، مجمع السادات للتعليم الابتدائي، الذي يضم 35 فصلا، بإجمالي 1507 تلميذ وتلميذه، وزرع المحافظ شجرة، للبدء في استكمال مشروع التشجير داخل أروقة المجمع المدرسي، لخلق متنفس حيوى للطلاب والمعلمين، مع إضفاء اللمسات الجمالية بتزين وتجميل المجمع.

واطمأن "عطية" على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، داخل الفصول والالتزام بالكثافة الطلابية، وعقب ذلك زار مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التي تضم 12 فصلا، بإجمالي 80 طالب وطالبة، علاوة على زيارة مجمع العروبة، الذي يضم 49 فصلا، بكثافة طلابية تصل إلى 2440 طالب وطالبة.

وتفقد المحافظ، غرفة OT، لمتابعة انتظام عمل الشبكات لمنظومة التعلم عن بعد (ON LINE) ، وفصول رياض الأطفال والإعدادي بالمبنى الجديد.

وسلم المحافظ، أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ضمن خطة مديرية التربية والتعليم لتوزيع 7 آلاف جهاز تابلت، على طلاب الصف الأول.

وتفقد اللواء أشرف عطية، المبنى الجديد لمجمع العروبة، الذي أقيم على مساحة 427 م،2 وملتحق به رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، وفي نهاية جولته افتتح أعمال التطوير، التي شهدها المبنى رقم 2، بمديرية التربية والتعليم، التي تكلفت نحو 6 مليون جنيه، وشملت الأعمال تنفيذ الصيانة الشاملة من الكهرباء والسباكة والدهانات والأرضيات للمبنى، الذي يقام على مساحة 4500 م2، ويتكون من الدور الأرضي، بجانب 3 أدوار علوية.

ويضم كل دور 12 غرفة، بداخلها مكاتب إدارية و3 قاعات للحاسب الآلي، والتطوير التكنولوجي، بإجمالي 60 جهاز، لتتواكب مع المنظومة التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات اختبارات الشهادات الدولية والمحلية.

واختتم محافظ أسوان، زيارته للمديرية باجتماع مع مديري الإدارات والقيادات التعليمية، وأعطى توجيهاته الخاصة بانتظام سير العملية التعليمية، مع ضروة أن يتواكب ذلك مع التطوير التكنولوجي.