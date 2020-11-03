"لائحة الشيوخ" تعقد اجتماعها الرابع لاستكمال مناقشة القوانين اليوم

تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اجتماعها الرابع اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

وقالت مصادر برلمانية، إنّه فور الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، سيحال إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة للشيوخ، لمراجعته قبل عرضه في صورته النهائية خلال الجلسة العامة.

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ، انتهت من مناقشة 239 من مواد مشروع القانون، وتقترب من نهاية مناقشتها للمواد المتبقية.

وتتشكل اللجنة من 30 عضوا، ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتضم وكيلي المجلس فيبي فوزي، وبهاء أبوشقة.

وعقدت اللجنة اولى أجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

وتتضمن المسودة في مجموعها 360 مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار 3 مواد، وتنص المادة الأولى على أنّ مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية، على أنّه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة في شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.

وتنص المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة.