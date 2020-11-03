لو ضاع منك.. خطوات استعادة كارت الكهرباء بالرصيد خلال 24 ساعة

الجميع معرض للسرقة أو لضياع متعلقاته الشخصية، الأمر الذي قد يسبب خللًا في حياتك اليومية، خاصة إذا كان من ضمن متعلقاتك "كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع".

وتتيح الشركة القابضة للكهرباء إمكانية استخراج كارت بادل فاقد خلال 24 ساعة من التقدم بطلب في الإدارة الهندسية، وتستعرض "الوطن" خطوات استخراج بدل فاقد من كارت الكهرباء في حالة ضياعه أو سرقته، في خطوات بسيطة.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

في حالة ضياع الكارت، يجب التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمحل السكن، وتحرير محضر فقدان كارت شحن عداد الكهرباء، والحصول على نسخة من رقم المحضر وصورة منه إن أمكن.

بعد الحصول على نسخة من المحضر، يتوجه الشخص إلى الإدارة الهندسية التابع لها مالك العداد، ومعه رقم المحضر، وما يثبت علاقته بالعين المركبة "عقد ملكية"، أو "إيجار موثق".

يُطلب من العميل سداد قيمة استخراج بدل فاقد كارت، ويتم استلام الكارت خلال 24 ساعة، بنفس الرصيد المشحون به.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ مطلع يوليو الماضي، تلقي طلبات التسجيل لتركيب عدادات كودية، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، وذلك لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية.

ومن أهم شروط التقديم، إحضار صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي جرى سدادها، وإلا سيتمّ رفض الطلب.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.