4 شروط للالتحاق بالمؤسسات الاجتماعية لتعديل سلوك الطفل.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسات الاجتماعية تهدف إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع، والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والإجتماعي.

وأضافت الوزارة أنه يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة، لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة، بغرض إعادة دمجهم فى أسرهم والمجتمع مرة أخرى، وتلبية كافة الاحتياجات الصحية، الغذائية، التعليمية، النفسية، والاجتماعية للأطفال والشباب، واحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصياتهم مع تقديم المساندة والتوجية والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع.

وأكملت: "تهيئة المحيط الاجتماعى المناسب الذى يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة، والتي تكفلها لهم الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي، وتوفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية لديهم، وتنمية قدرات الأطفال البدنية، النفسية، اللغوية، العقلية ، الإجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية، بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية، وتعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم، ومساعدتهم فى الإعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين فى المجتمع.

شروط الإلتحاق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

أولاً: مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال ويشترط لقبول الطفل بها الآتى:

- ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.

- أن يندرج تحت مسمى أطفال في خطر أو أطفال فى ظروف صعبة.

ثانيا: مؤسسات الرعاية الإجتماعية شبه المفتوحة

- تقبل الأطفال شديدي الإنحراف من مرتكبي الجنايات والجنح والذين يقل سنهم عن خمسة عشر عاما.

- كما يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة والتى يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملائمة برامج هذه المؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم آخرى أثناء إقامتهم بالمؤسسة أو هروبهم المتكرر منها، وتتواجد هذه المؤسسات هنا .