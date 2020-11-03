إنشاء وتطوير 14 مدرسة بـ118 مليون و 400 ألف جنيه بالزقازيق

استعرض محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، المهندس أحمد مرسي، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء وتطوير 14 مدرسة بمركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة إجمالية بلغت 118 مليون و400 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، خلال الاجتماع، أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة، و4 إدارات تعليمية، لإضافة 2049 فصلاً جديداً، بتكلفة 987 مليون و319 ألف جنيه، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصةً بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافه الأعمال، طبقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة الجودة في العمل.

ومن جانبه، أكد مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه يجري تنفيذ 14 مشروعاً في نطاق مركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة إجمالية بلغت 118 مليون و400 ألف جنيه، تشمل إنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية للغات، لإضافة 57 فصلاً، بتكلفة 24 مليون و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة "الزنكلون" الثانوية، لإضافة 12 فصلاً، وبتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة "منصور سالم الزنفلي" الرسمية للغات، لإضافة 14 فصلاً، وبتكلفة 9 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة "زين العابدين" الابتدائية، لإضافة 16 فصلاً، وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة "عبد الرحمن كريم" للتعليم الأساسي، لإضافة 22 فصلاً، وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة "الشيخ رأفت إبراهيم" الإعدادية، لإضافة 15 فصلاً، وبتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة "النكارية" الثانوية، لإضافة 9 فصول، وبتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشاء جديد للمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، لإضافة 28 فصلاً، وبتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه يجري أيضاً تنفيذ أعمال إحلال جزئي لمدرسة "بردين" الإعدادية المشتركة، لتطوير 17 فصلاً، بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة "شنبارة الميمونة" الثانوية المشتركة، لتطوير 14 فصلاً، وبتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال إحلال كلي لمدرسة "نشوة" للتعليم الأساسي، لتطوير 11 فصلاً، وبتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه، وأعمال توسعة 12 فصلاً بمدرسة "أولاد وافي" للتعليم الأساسي بقرية "الشبانات"، بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعة 4 فصول بمدرسة "بهنباي" الثانوية، بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة "الحرية" الابتدائية، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.