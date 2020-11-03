طوارئ لشفط مياه الأمطار بمطروح وقرى الساحل الشمالي

أعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ فى جميع أجهزة المحافظة، اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من المحافظة، خلال الساعات الماضية، وفي ظل حالة عدم استقرار الطقس فى العديد من المدن بمطروح والقرى السياحية على الساحل الشمالي.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود سحب مياه الأمطار من الشوارع، وتأمين التيار الكهربائي، مع تواصل الأعمال الخاصة بجهود النظافة وإزالة القمامة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ونشر مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله، فرق الطوارئ في جميع أحياء المدينة، لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مرسى مطروح مساء أمس، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما قام فريق الأزمات والطوارئ بالشركة بأعمال تنظيف "شنايش" الأمطار من العوالق، وتحديد أماكن تجمع الأمطار للعمل على شفط المياه فور سقوطها.

كما كثف مركز ومدينة الضبعة، برئاسة العميد محمد فوزى، جهوده بإنارة وصيانة الكشافات في عدد من شوارع المدينة بعد تعرضها للتلف، ونفذ قطاع الإنارة تركيب كشافات "ليد" بشارع الإدارة التعليمية والعزبة القبلية، وصيانة كشافات الشارع الرئيسي بمدينة الضبعة ، مع قيام قطاع النظافة برفع تراكمات القمامة بشارع "مستودع الدقيق"، والمدخل الغربي، والعزبة القبلية، وشارع "مسجد مسعود".

وكذلك واصل مركز ومدينة سيوة، برئاسة العميد عصام عبد الغني، أعمال النظافة والرش ورفع القمامه بمناطق "السوق، وتابة، والظافرية، وأنور السادات، والرمل"، كما تواصلت أعمال الرش والتعقيم بشوارع "وفلة، وبريزي، وأبوبكر الصديق".

وأجرى مركز ومدينة النجيلة، برئاسة اللواء هانى يوسف، أعمال تطهير مخرات السيول، وتجهيز المعدات لمواجهة تجمعات الأمطار بنطاق المركز، والتأكد من تطهيرها، وإزالة أي عوائق، بالإضافة إلى جميع النقاط التي يحدث بها تجمعات لمياه الأمطار، سواء بشوارع المدينة أو على الطريق الدولي.

وتمكنت فرق مركز ومدينة الحمام، برئاسة وجيه عبد الرازق، وإشراف رمضان الباجوري، نائب رئيس المدينة من رفع نحو 60 طن قمامة من أنحاء المدينة، وتطهيرها ونشر سيارات سحب مياه الأمطار بالمدينة وطريق مطروح بالساحل الشمالي.