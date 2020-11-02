توقيت ارتداء الملابس الشتوية ومناطق سقوط الأمطار.. الأرصاد تجيب

قال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتداء الملابس الشتوية والثقيلة لن يكون خلال الفترة الحالية لكن مع بداية فصل الشتاء، وشدد مدير مركز التحاليل والتنبؤات على عدم تخفيف الملابس في الساعات المتأخرة ليلا والساعات الأولى من الصباح حتى لا يتسبب ذلك في الإصابة بنزلات البرد.

وعن سقوط الأمطار، أوضح "شاهين" لـ"الوطن" أنها تستمر على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل، ويوجد فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس معتدل على كل الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء، كما تنشط يوم الأربعاء على السواحل الشمالية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وجاءت درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة، كالتالي:

طقس الثلاثاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

طقس الأربعاء 4 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

طقس الخميس 5 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.