بسبب السيول.. توقف 15 محطة مياه في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، عن إيقاف العمل بشكل تدريجي في 15 محطة مياه، بسبب ارتفاع نسبة عكارة مياه النيل بعد اختلاطها بمياه السيول المحملة بالرمال.

وأشارت الشركة في بيان لها، اليوم، إلى إيقاف محطات "تل ناروز، سنور، العلالمة بشرق النيل، وغياضة الشرقية، و الدهايبة، و بني عقبة بفرع ببا، والميمون، و كوم أدريجة بفرع الواسطر، والشناوية، وكفر الجزيرة، و أبو صالح، و أشمنت بفرع ناصر، و الحلابية 1 و 2، وأبور النور بفرع بني سويف".

و أكدت الشركة أن ايقاف المحطات سيؤثر علي ضغط المياه، بحيث تضعف في مناطق وتنقطع في مناطق أخرى، وقدمت الشركة اعتذارها عن توقف المحطات المؤقت الخارج عن الإرادة، على أن تعاود تشغيل تلك المحطات فور انخفاض نسبة العكارة .

كانت مياه السيول القادمة من جبال البحر الأحمر، شقت طربقها بمخر السيل في سنور ووادي فقيرة في الجانب الشرقي من النيل بمركز ببا جنوب بني سويف، تزامنًا مع استعداد محافظة بني سويف لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، في إطار توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، والتأكد من جاهزية استقبال أية سيول محتملة أوأمطار، ومراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة.