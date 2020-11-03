للعامل غير المنتظم.. تعرف على المستندات المطلوبة للتأمين على نفسك

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنّ القانون رقم 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد"، وضع ميزة كبيرة جدا للعمالة غير المنتظمة؛ إذ أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص.

وأضاف "عوض" أنّ الجديد في القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، لافتا إلى أنه سيأمن ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشا بحد أدنى 900 جنيها، وهذا ليس ثابتا.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أن العامل غير المنتظم، عليه الالتزام بالخطوات التالية، لمد الحماية التأمينية له:

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) المرفق هنا، إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقا به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا، في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنّ الحد الأدنى للمعاش يحرك سنويًا، مشيرًا إلى أنّ الذي يدفع 90 جنيهًا من العمالة غير المنتظمة سيضمن معاشا له ولأسرته، وكذلك تأمينه ضد خطر الوفاة، حتى لو اشترك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وحدث عجز أو وفاة؛ سيستفيد من مزايا القانون، ويتوزع معاشه على المستحقين.