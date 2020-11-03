تفاصيل مقترحات مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم الفترة المقبلة

لم يتبق سوى 24 ساعة على إعلان مجلس الوزراء تثبيت مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمولات، بعد دراسة مقترحات مواعيد الغلق خلال الفترة الماضية؛ إذ نوقشت وأقرت من خلال مجلس الوزراء، ومن المتوقع تطبيقها خلال الشهر الجارى، علاوة على مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف في المواعيد، وكذلك أوضاع المحافظات السياحية.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إنه من المقترح مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية، بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن خلال فصل الشتاء، غلق المحال من العاشرة مساءً، والمقاهي والمطاعم عقبها بساعة وفي موسم الصيف يمد العمل ساعة إضافية، بحيث يصبح غلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 مساءً، بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، مع مراعاة كل نشاط والبعد الاجتماعى للمواطنين وذوى الشأن، واستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز من قرارات الغلق.

وشددت المصادر على أن من يخالف مواعيد الغلق التي تصبح سارية طوال العام، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط، لافتة إلى تسيير حملات على المقاهي والمطاعم خلال الأيام المقبلة؛ لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة من نسبة الإشغال والتباعد الاجتماعي وتداول الشيشة، مضيفة أن أي مخالفة ستضبط ستكون عقوبتها الغلق الإداري الفوري، وغرامة 4 آلاف جنيه.

وأكدت المصادر أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال، ستثبت لأول مرة منذ عقود طويلة، وذلك من فوائد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه جرى استطلاع رأي جهات ومحافظات، بمشاركة وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا للمحال، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن المقترحات غلق المحال في توقيتات محددة والمقاهي والمطاعم، تغلق بعدها بساعة، مع الإبقاء على خدمة الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز، مع مد العمل ساعة في المناطق السياحية، والمحافظات الساحلية حسب الحاجة لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية؛ للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.