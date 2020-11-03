مكرم: قدمنا أفلام توضيحية للمصريين بالخارج لتسهيل عملية التصويت

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن انتخابات البرلمان عام 2020 افتقدت الصور الجميلة الإيجابية بوقوف المصريين في الخارج أمام مقر البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه "الصورة الوطنية الجميلة" لم نرها نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضافت مكرم، خلال حوارها مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة حماية لأبنائها واحتراما للإجراءات الإحترازية في دول العالم قررت أن تكون هذه الاستحقاقات الدستورية من خلال البريد السريع، مؤكدة أنه جرى عمل أفلام توضيحية لتعريف المواطن بكيفية التسجيل على الموقع والحصول على الرقم الكودي "مش لازم المواطن يقول رقمه الكودي لأي شخص آخر ويحتفظ به لنفسه لأنه رقم سري".

وتابعت، بأنه وقت الانتخابات والتصويت سواء في المرحلة الأولى أو الثانية يدخل المصري المقيم بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يدخل الرقم الكودي الخاص به ويظهر له الاستمارات سواء فردي أو قائمة ويقوم بطبعها واختيار من يمثله في هذه الانتخابات ويضعها في ظرف مغلق وصورة من جواز السفر والإقامة وإقرار يظهر له على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكيد على أن هذه بياناته وكل هذه الأوراق يتم وضعها في ظرف كبير يرسل عبر البريد السريع الحكومي لمقر البعثات الدبلوماسية.

وأكدت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال موقعها سهلت على المواطن بدلا من البحث عن عناوين البعثات الدبلوماسية، وضعت أيضا على الموقع كل العناوين حتى التي تم نقلها لمكان آخر لكي تسهل على المواطن إرسال هذه المظاريف.