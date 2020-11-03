"المنطقة الصناعية": استثمارات بـ14 مليار جنيه في 301 مصنع ببورسعيد

قال اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة حيث بلغ عدد المصانع جنوباً 301 مصنع تضم 22661 عاملا وعاملة، بنشاطات مختلفة ما بين ملابس جاهزة، صناعات كهربائية، صناعات كيماوية، صناعات غذائية، وغيرها.

وأضاف "المالكي"، أن إجمالي القيمة الإستثمارية لهذه المصانع بلغ أكثر من 14 مليار جنيه، موضحاً أنه يتم الآن إنشاء 89 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع لرجال أعمال بورسعيد والشركات الصناعية لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا، في إطار بروتوكول التعاون بين غرفة ملاحة بورسعيد و لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.

عقد المؤتمر برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحضره وفد جمعية رجال الأعمال والتمثيل التجاري ووحدة الكوميسا ولفيف من رجال الصناعة والملاحة ببورسعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر، رجال أعمال بورسعيد والشركات الصناعية، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة الملاحة بالغرفة التجارية ببورسعيد والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا، في أطار بروتوكول التعاون بين غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه أكد عادل اللمعي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوجه نحو أفريقيا، ودعم فرص توجه رجال الأعمال للتبادل التجاري مع دول أفريقيا، وتعظيم الصادرات، وتوظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول الكوميسا، في تشجيع المستثمرين المصريين للتصدير لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للعمل والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة، وتحقيق مزيد من صناعات القيمة المضافة، ودعم منظومة سلاسل الإمداد اللوجستية.

وأوضح "اللمعي"، أن غرفة الملاحة تضم في عضويتها أصحاب شركات الملاحة ووكلاء أشهر الخطوط الملاحية العالمية الناقلة البضائع العامة من وإلى موانئ العالم، وتعد شريكًا رئيسياً في عمليات تداول السلع والنقل والشحن والتفريغ وكل العمليات المؤداة في الموانئ.