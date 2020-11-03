تقرير: الاكتشافات النفطية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع القرن الجاري

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في تقرير لها، إن معدل الاكتشافات البترولية العالمي انخفض بشكل كبير ووصل إلي ادني مستوي له منذ مطلع القرن الـ21.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الاكتشافات البترولية التي تحققت في العالم خلال النصف الأول من 2020 بلغ نحو 4.9 مليار برميل نفط، وذلك بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد علي عمليات الاستكشاف والحفر.

ولفت التقرير إلى أنه تم تحقيق 38 اكتشافًا في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل بكثير من الفترة المماثلة للعام الماضي، والتي تم فيها اكتشاف 54 كشفًا.

وأوضحت المنظمة أنه خلال عام 2020 حققت الدول العربية 4 اكتشافات غازية وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة باحتياطي قدره 2.3 مليار متر مكعب، وفي مصر بكشف "جنوب دسوق" باحتياطي 680 مليون متر مكعب من الغاز والمتكثفات، بجانب كشف في العراق وآخر في المغرب.

ولفتت إلى أن جائحة (كوفيد - 19) تسببت في إغلاق الحدود بين معظم دول العالم، وتوقف الطيران التجاري كما فرضت أغلب دول العالم حظر تجولًا كليًا أو جزئيًا، ومن ثم توقف العديد من النشاطات الصناعية، ما ساهم في انخفاض استهلاك النفط والمشتقات النفطية، ما كان له دور في تراجع الطلب على النفط.

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بشكل كبير، ليصل سعر البرميل من خام برنت إلى 38 دولارًا مقابل 43 دولارًا في يونيو الماضي.

وتراجعت أسعار الخام بأكثر من 4%، خلال التعاملات مع اتساع الإغلاق الاقتصادي في أوروبا في سبيل إبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي تسارعت في القارة مؤخرًا.