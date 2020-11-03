خلال لقائهم بمحافظ أسيوط.."رامب إتاحة" بالمصالح الحكومية لذوي الهمم

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ممثلين عن ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، اليوم، لبحث تفعيل دمجهم في مختلف القطاعات والفعاليات فضلًا عن الاستماع لطلباتهم وخلق حلول عاجلة لها، ضمن اجتماعات المحافظ المتعددة مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولي قطاعات الخدمات بالمحافظة.

في بداية اللقاء، استمع المحافظ إلى طلبات ذوي الهمم وعلى رأسها دمجهم في كافة الأنشطة والتأكيد على تعميم تركيب "رامب إتاحة" للأشخاص ذوي الهمم بجميع المصالح الحكومية والقطاعات ومديريات الخدمات تسهيلًا عليهم لدخول تلك الأماكن.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتفعيل دمج الأشخاص ذوي الهمم بكافة الفعاليات والرحلات والأنشطة التي تنظمها المديرية بكافة مكاتبها بالإضافة إلى إجراء أبحاث اجتماعية للحالات الصعبة ومساعدتها، فضلًا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تركيب "رامب الإتاحة" بجميع المنشآت الحكومية والخدمية بجميع المراكز والأحياء ودراسة مقترح إنشاء نادي لهم بالمحافظة ليكون متنفسًا للأشخاص ذوي الهمم فضلًا عن تكليف مديرية الشباب والرياضة بدمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات وتخصيص شباك ومنفذ بكافة مديريات الخدمات.

وأشار المحافظ إلى استمرار عقد لقاءات دورية مع ذوى الهمم للاستماع إلى مشكلاتهم وطلباتهم ودمجهم في كافة القطاعات والفعاليات لافتًا إلى تكليف مديرية القوى العاملة بتفعيل ومتابعة تنفيذ تعيين نسبة 5 % بالمصانع والشركات والأنشطة التي تتناسب معهم فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية اللازمة لصقل خبراتهم للالتحاق بسوق العمل وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة المساعدة لذوي الهمم بالمحافظة .