ضبط قضايا تهريب ومخالفات مرورية وتزوير

أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وجاءت أبرز نتائج الحملات، كما يلي:

مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – عقاقير طبية – مكملات غذائية – هواتف محمولة – أجهزة كمبيوتر - بضائع أجنبية).

مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة

ضبط (1) قضية.

الأمن العام

ضبط (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، ومخالفات سائقين).

ضبط المخالفات المرورية

ضبط 1204 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا.

جرائم الهجرة غير الشرعية

ضبط 4 قضايا تزوير مستندات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.