وظائف مبيعات و"تلي سيلز" في شركة أنظمة معالجة المياه

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توافر عدد من فرص العمل الشاغرة في مجال المبيعات، بشركة أنظمة لمعالجة المياه.

الوظائف المطلوبة

وجاءت الوظائف في المجالات المطلوبة كما يلي:

- أخصائيون في مجال المبيعات

- تلي سيلز "أناث فقط"

شروط التقديم في وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وذكر الجهاز عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة، وهي أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال المبيعات، وحسن المظهر، الالتزام بالعمل والمواعيد، فضلا عن أن يكون لديه القدرة على التعاون والعمل في فريق.

وأوضحت الشروط المطلوبة أن المتقدمين للعمل بوظيفة "تلي سيلز" من الإناث فقط.

مميزات الوظائف

يحصل كل من يقبل في الوظائف على مرتب ثابت مجري بالإضافة إلى العمولات، والانتقالات بسيارات الشركة.

ويمكن الاستعلام عن الوظائف من خلال الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، والكائن برقم 300 ميدان الجيزة، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

يذكر أن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالمحافظة يعمل على توفير فرص العمل وتنظيم ملتقيات التوظيف بشكل مستمر، حيث نظم ملتقيان للتوظيف خلال شهر أكتوبر المنصرم، الأول وفر فرص عمل بمصنع بمدينة 6 أكتوبر، تحت إشراف الجهاز، برواتب تبدأ من 2000 جنيه 3000 جنيه، والثاني وفر فرص عمل بسلسة مطاعم شهيرة.

كما ينظم الجهاز أيضا معارض مفتوحة لمنتجات الشباب، وذلك لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم بالمجان وتحقيق عائد مادى من بيعها وأيضا منتجات أكثر من جمعية من داخل محافظة الجيزة ، والذي يعمل دائما على تطوير هذه المعارض وذلك في إطار توفير المناخ الجيد للشباب لفتح افاق عمل لهم.