رئيس الأركان يلتقي وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية

التقي الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جيمس هيبي، وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تبادل ونقل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية.

وأشاد جيمس هيبي، بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكدا تطلع القوات المسلحة البريطانية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.