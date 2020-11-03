ضبط 355 كيلو حشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية، جهود مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (320 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول)، بحوزة (عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بمحافظة البحيرة)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

كما جرى ضبط (35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية)، حال استقلاله سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,700,000، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.