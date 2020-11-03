ضبط 120 طربة حشيش وسلاح نارى بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - هاتف محمول) ، وذلك عقب تحريات مُسبقة، بحوزة أحد الإشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.