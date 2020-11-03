رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 120 طربة حشيش وسلاح نارى بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

كتب:

الوطن
12:32 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
المضبوطات

المضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - هاتف محمول) ، وذلك عقب تحريات مُسبقة، بحوزة أحد الإشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط 52 طربة حشيش و3 آلاف قرص مخدر في حملة أمنية على 4 محافظات

ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال "حشيش" لزوجها المحبوس بسوهاج

ضبط 650 طربة حشيش و20 كيلو هيدرو بمطروح

ضبط 90 طربة حشيش و120 جرام هيروين مع 4 أشخاص بالإسكندرية

القبض على عاطل أثناء ترويجه 40 فرش حشيش بالمنوفية