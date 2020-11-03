أزمة ربط استلام الكتب بسداد المصروفات تتواصل.. و"التعليم" تحذر

على الرغم من بداية الأسبوع الثالث من الدراسة بالمدارس، إلا أن أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمراحل المختلفة من بعض المدارس الحكومية والخاصة ما زالت مستمرة بسبب ربط بعض المدارس تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية كاملة أولا.

وكان العام الدراسي الجديد والاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قد بدأ منذ ثلاثة أسابيع، وسط أزمات مختلفة كان أبرزها دفع المصروفات المدرسية، سواء بحرمان بعض المدراس الطلاب غير المسددين للمصروفات من دخول المدرسة وحضور الحصص الدراسية، أو اشتراط تسليم الكتب بدفع مصروفات المدرسة.

شكاوي أولياء الأمور بسبب عدم تسليم الكتب

ظهرت أزمة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بعدما انتشرت شكاوي عدد من أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومطالبة بعض من المدارس الحكومية بسداد المصروفات الدراسية الكاملة حتى يحصل الطلاب على الكتب، واشتراط بعض المدارس الخاصة دفع القسط الأول من المصروفات من أجل تسليم الكتب المدرسية.

"المدارس الخاصة" ترد

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن ما كان يُطبق كل عام أن ولي الأمر يعلم جيدًا القسط الأول من المصروفات الدراسية ويدفعها خلال الإجازة الصيفية ومع دفعه لها يستلم الكتب المدرسية، أما ولي الأمر الذي يُعاني من ظروف قهرية تمنعه من دفع المصروفات عليه التوجه إلى إدارة المدرسة وتقديم مبررات عدم دفعه للمصروفات.

وأكد "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المدارس الخاصة دفعت ثمن تلك الكتب الدراسية بشكل مقدم إلى الوزارة من أجل استلامها، وأنه ليس من المعقول أن يبدأ العام الدراسي الجديد ولم يدفع الطالب القسط الأول من المصروفات إلا في حالة إن كان يُعاني ولي الأمر من ظروف قهرية، وأنه هناك بعض من أولياء الأمور تريد أن يبدأ أبنائهم الدراسة دون دفع المصروفات وفي نفس الوقت يحصلون على الكتب المدرسية وهذا لا يصح، والبعض يستغل أن المدارس الخاصة لا تستطيع منع أي طالب من الدخول.

وأوضح "بدوي" أن مصدر الدخل الوحيد لدى المدارس الخاصة هي المصروفات الدراسية التي يقوم بدفعها أولياء الأمور، مناشدًا أولياء الأمور بدفع القسط الأول من المصروفات حتى يساعدوا المدرسة في تأدية دورها ودفع الرواتب والالتزامات الكثيرة المطالبة بها.

"التعليم": لا يحق للمدرسة منع تسليم الكتب

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطالب من حقه الحصول على الكتب المدرسية، وأنه لا يحق لأي مدرسة حرمان الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من الحصول على الكتب المدرسية أو التابلت.