وسط إجراءات احترازية ضد كورونا.. افتتاح "الشارقة الدولي للكتاب" اليوم

تحتفي الشارقة اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، بانطلاق الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة"، ليكون جمهور الأدب والثقافة أمام فصل جديد من فصول الحدث حتى 14 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

وينطلق المعرض هذا العام بدورة استثنائية لأول مرّة في تاريخه، متخذاً مختلف الإجراءات الاحترازية التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت الهيئة عن تنظيم فعاليات المعرض المصاحبة (عن بعد) عبر منصتها (الشارقة تقرأ)، فيما تقدم دور النشر إصدارتها في مركز إكسبو الشارقة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الزوّار بمسافات التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، والعمل على التعقيم المستمر، كما سيتم تعقيم قاعات وردهات وأروقة المعرض لمدة 5 ساعات يومياً. إلى جانب ذلك، تم تخصيص نظامٍ إلكترونيٍ ذكيٍ لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر على أربع فترات خلال اليوم، حيث سيتم منح الزوّار (سوار) بألوان مختلفة تحدد فترة تواجدهم في المعرض بناءً على تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني:

Registration.sibf.com

مع إمكانية تمديد فترة بقائهم في المعرض من خلال الموقع.

وتستضيف الإمارة هذا العام كوكبة من ألمع الأسماء الأدبية والثقافية والفكرية عربياً وأجنبياً، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 60 كاتباً وأديباً عربياً وأجنبياً، جاؤوا من 19 دولة ليقدموا 64 ندوة ثقافية وحوارية.

ومن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام أحمد مراد، برنس إيا، وروبرت كيوساكي، ولانغ ليف، وإيان مارتل، وإليزابيتا دامي، وواسيني الأعرج، وليلى المطوع، ولينا خوري، وأحمد الرفاعي، ومشعل حمد، ونجوى الذبيان، ونيل باسريشا، وياسر عقل، ورافيندر سينغ، وسلطان العميمي، إيمان اليوسف، وغيرهم.

وسيحظى جمهور الأدب والثقافة بفرصة الاطلاع على ما يزيد عن 80 ألف عنوان جديد من إصدارات 1024 ناشراً من 73 دولة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

sharjahreads.com

8 جلسات حوارية بلغات أجنبية ومنصة خاصة للطلبة

ويشهد المعرض تنظيم ثمان جلسات حوارية بعدة لغات أجنبية تجمع نخبة من الكتاب والمثقفين الإماراتيين مع كتّاب وأدباء أوروبيين من إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، وغيرها، جاءت ثمرة لزيارات ولقاءات نظمتها الهيئة مع عدد من المؤسسات الثقافية الكبيرة حول العالم.

وتعاونت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم لعقد جلسات خاصة للطلاب تتيح الفرصة أمامهم لالتقاء الكتّاب والمفكرين والمبدعين بشكل مباشر عبر برامج التواصل المرئي.

ورش متخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي:

وينظم المعرض عدداً من ورش العمل الافتراضية المتخصصة بمهارات وفنون تقديم محتوى إعلامي وإبداعي ضمن فعاليات (محطة التواصل الاجتماعي) التي تعرض برنامجها كاملاً على منصة "الشارقة تقرأ" للجمهور من كافة الفئات العمرية، عبر التسجيل على الرابط التالي:

Sharjahreads.com

مؤتمر المكتبات

وحرصاً منها على الارتقاء بواقع حواضن الكتب ودورها في بناء المجتمع، تعقد الهيئة وبالشراكة مع "جمعية المكتبات الأمريكية" الدورة السابعة من مؤتمر المكتبات خلال الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر، لمناقشة محور رئيسي يعنى بـ"مواجهة المكتبات وأمنائها لتحديات الوضع الجديد"